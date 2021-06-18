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Sultangazi’de araçlar suda mahsur kaldı

Sultangazi’de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı.

Asayiş 18.06.2021, 15:29
Sultangazi’de araçlar suda mahsur kaldı

Sultangazi’de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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