Sultangazi’de aracını site girişine park eden sürücüye tepki

İstanbul Sultangazi’de bir sürücü aracını sitenin otopark girişine bırakıp 6 saat boyunca gelmeyince çekici çağırdı. Son anda aracının başına gelen sürücüye tepki gösterildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Yasemin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını bir sitenin otopark girişine park edip gitti. Binada oturan vatandaşlar ise, araçlarını otoparktan çıkaramadılar. Bir süre sürücünün gelmesini bekleyen site sakinleri araç sahibine ulaşamayınca çareyi trafik ekiplerini çağırmakta buldular. Olay yerine gelen trafik ekipleri de sürücüye ulaşamayınca son çare olarak aracın bulunduğu yerden kaldırılması için bölgeye çekici çağırıldı.

Çekicinin de gelmesi ile yükleme işleminin başlanmasının ardından bir anda gelerek aracın kendisine ait olduğunu belirten sürücüye site sakini bir vatandaş çocuğunu hastaneye götüreceklerini ve 6 saattir kendisini beklediklerini söyleyerek tepki gösterdi. Sürücünün gelmesi ile araç çekiciden indirildi.

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olay yerine gelen polislerin araç sahibine ulaşmaya çalıştıkları ardından ise bir site sakini ve trafik polisinin aracının başına gelen sürücüye tepki gösterdiği görülüyor.