banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kar üstünde eğitim kampı
Kar üstünde eğitim kampı
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar

Sultangazi’de aldıkları daireyi su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi

İstanbul Sultangazi’de 2 sene önce aldıkları evi sürekli su basan Polat çiftinin eşyaları kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Emre Polat, bina yapılırken de zeminden su çıktığını, müteahhidin soruna çözüm bulmadığını iddia etti. Olayı yargıya taşıyan Polat çifti ise bir çözüm bulununcaya kadar ailelerinin evlerinde kalıyorlar.

Asayiş 27.03.2022, 10:10
Sultangazi’de aldıkları daireyi su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi

İstanbul Sultangazi’de 2 sene önce aldıkları evi sürekli su basan Polat çiftinin eşyaları kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Emre Polat, bina yapılırken de zeminden su çıktığını, müteahhidin soruna çözüm bulmadığını iddia etti. Olayı yargıya taşıyan Polat çifti ise bir çözüm bulununcaya kadar ailelerinin evlerinde kalıyorlar.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşandı. 2019 yılında evlenen Emre ve Emine Polat çifti takı paraları ile kredi çekip aldıkları daireye taşındı. Ancak bir süre sonra binanın asansör boşluğundan su gelmeye başladı. Çift durumu inşaatı yapan müteahhitte haber verdi. Binaya gelen müteahhit ise önce asansör boşluğunda biriken suyu tahliye etmek için dalgıç pompası bağlayarak geçici çözüm buldu.

Ancak bir süre sonra yağışların artması ile pompa yetersiz kalınca taşan su ilk olarak Polat çiftinin bodrum katındaki dairenin zemininden daha sonra ise duvarlarından çıkmaya başladı. Daire sahibi Emre Polat tekrar müteahhit ile görüştü ancak bir sonuç alamadı. Yaşanan su baskınlarının ardından evleri oturulamaz hale gelen yeni evli çift, geçici olarak ailelerinin yanlarına yerleşti.

“Her ay oturmadığım halde 2 bin TL ödeme yapıyorum”

Mağdur Emre Polat, "Evi 10 Kasım 2020’de müteahhitten satın aldım. 3 ay sonra devamlı olarak asansör boşluğundan su gelmeye başladı. İnşaatı yapan müteahhidi defalarca uyardığımız halde ve bina sakinlerine söylediğimiz halde kesin bir çözüme ulaşamadık. Yaz yağmurlarının da başlaması ile birlikte, evin dört bir yanından su çıkmaya başladı. Müteahhit asansöre müdahale ettiği zaman, kendi ağzından hafriyat alırken zeminden çıkan su ile inşaatın tuğlalarını ördürdüğünü ve buradan tasarruf yaptığını söyleyip daha sonra inkar etti. Şuan da bu daireye her ay oturmadığım halde 2 bin TL ödeme yapıyorum. Eşim kayınvalidemde, ben ise babamlarda ya da dayımda kalıyorum. Çocuğumu bile göremiyorum. Her akşam kızım beni arayıp ’baba neredesin’ diyor. Şuan da babalığımdan bile utanır hale geldim. Başka bir eve kiraya çıksam 3 bin TL’den aşağı değil. Asgari ücret ile çalışıyorum. Kirayı mı ödeyeyim, karnımı mı doyurayım, çocuğuma mı bakayım, hayatımı mı idame ettirmeye çalışayım, yoksa ben bu oturamadığım huzuru bulamadığım evin taksitlerini mi ödeyeyim. Bu işin içinden çıkamadım bir türlü çözüm bulamadım. Bir türlü muhatap bulamadığım için konuyu yargıya taşıdım" şeklinde konuştu.

“2 yaşındaki çocuğum ile oradan oraya sürükleniyoruz”

Baba evine dönen Emine Polat ise, "2019 yılı Nisan ayında evlendik ilk evlendiğimiz zamanlarda kirada oturduk. Benim düğün takılırım ile birlikte daha önce çalışmıştım birikim yaptık ve bir ev almaya karar verdik. Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir sıfır daire bodrum katı aldık. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli olarak su basmaya başladı. Haziran ayında ise evin her tarafından su çıkmaya başladı. Müteahhit gelip gördü ve bizim elimizden gelen her şeyi yapmamıza ve her yere başvurmamıza rağmen bunu gördüğü halde hiç bir şekilde yardımcı olmadı. Benim küçük çocuğum var evimdeki yeni aldığım bütün eşyalarım ziyan oldu. Hiç kullanmadığımız elbise ve eşyaları çuvallar ile çöpe attık. 2 yaşındaki çocuğum ile oradan oraya sürükleniyoruz. Ben annemlerde kalıyorum eşim ise kendi annesinde kalıyor. Zaman zaman ya o buraya geliyor ya da ben gidiyorum. Ancak böyle olmuyor ve kimsenin umurunda değil, sesimizi nasıl duyuracağız bilmiyorum. Çocuğum sürekli hasta oldu. Evdeki küf ve rutubet nedeni ile mikrop kapmış. Astım oldu defalarca hastaneye götürdük. Müteahhit bunları gördüğü halde ben bir şey yapmam diyor. Çocuğum oyuncakları ile bile oynayamadı evimize gidemediğimiz için başkalarının oyuncakları ile oynuyor. Artık böyle olmuyor diye evimize dönmeye karar verdik ve bu süreçte çocuğumun psikolojisi bozuldu. Uykudan uyanınca anne bak duvarda şu var yerde şu var diyor. Eşim asgari ücret ile çalışıyor ve evin kredisini ödüyor. Kiraya çıkmak istiyoruz ancak en ucuz kira 3 bin TL civarında eğer bu parayı da kiraya verirsek aç kalırız bunun başka bir açıklaması yok" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19