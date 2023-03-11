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Sultangazi’da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Sultangazi’da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 11.03.2023, 13:19
Sultangazi’da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor.