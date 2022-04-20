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Sultangazi Kent Ormanı’nda kayıp hemşire Muhammet Aslan’ı arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan’ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor.
Sultangazi Kent Ormanı’nda kayıp hemşire Muhammet Aslan’ı arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan’ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor.
Asayiş 20.04.2022, 16:06
Sultangazi Kent Ormanı’nda kayıp hemşire Muhammet Aslan’ı arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan’ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor.