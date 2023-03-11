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Sultangazi Habipler yolu üzerinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bazı yolcular yaralanırken, kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sultangazi Habipler yolu üzerinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bazı yolcular yaralanırken, kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 11.03.2023, 11:33
Sultangazi Habipler yolu üzerinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bazı yolcular yaralanırken, kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.