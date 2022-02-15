Sultangazi Belediyesi KDV indirim denetimlerine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini duyurmasının ardından, Sultangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçedeki iş yerlerinde yoğun bir denetim başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olmaya başladı. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren karar sonrasında, Sultangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelinde büyük çaplı bir denetim başlattı.

Sultangazi’nin 15 mahallesinde denetimler sürüyor

Perakende veya toptan olarak temel gıda satışı yapan tüm iş yerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, Sultangazi’nin 15 mahallesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken usulsüzlük yaptığı belirlenen iş yerleri hakkında yasal işlem yapılıyor.

"Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor"

Denetimlerin devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşları uygulanabilecek usulsüzlüklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak raftaki fiyatla kasadaki fiyatın farklı olması, KDV indiriminin fişte görülmemesi gibi durumların belediyeye bildirilmesi gerektiğini söylediler. Vatandaşlar, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak karşılaştıkları usulsüzlükleri Sultangazi Belediyesi’ne bildirebiliyorlar.