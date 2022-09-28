Sultangazi Atatürk Bulvarı’nda 500 Evler istikametinde seyir halindeyken bir anda savrulan motosikletliye çarpmamak için, direksiyon kıran beton mikseri devrildi. Mikserden motosikletin üzerine beton dökülürken; kazaya bir servis aracı, bir kamyonet ve b

Sultangazi Atatürk Bulvarı’nda 500 Evler istikametinde seyir halindeyken bir anda savrulan motosikletliye çarpmamak için, direksiyon kıran beton mikseri devrildi. Mikserden motosikletin üzerine beton dökülürken; kazaya bir servis aracı, bir kamyonet ve bir de otomobil karıştı. Kazada motosiklet ve kamyonet sürücüsü yaralanırken, trafik ise tek şeritten sağlanıyor.