Sultanbeyli’de refüje çarpan motosikletli yaralandı

Sultanbeyli’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet yol ortasındaki refüje çıktı. Yere savrularak yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, virajı aldığı sırada motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yol ortasındaki refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada yere savrularak yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.