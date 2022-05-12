Sultanbeyli’de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin 6 kişi adliyeye sevk edildi

Sultanbeyli’de şüpheli bir aracı kovalarken tırla çarpışarak kaza yapan motosikletli iki polis memurundan biri şehit oldu. Polis motosikletinin çarpıştığı tır sürücüsü ile polislerin kovaladığı araç içerisindeki 5 kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, dün yaşanan olayda kendilerini fark edip kaçan otomobili motosikletle kovalaması sırasında tırla çarpıştı. Kazada polis memuru Hüseyin Duman şehit oldu. Yaklaşık 1 ay önce evlenen polis memuru Hüseyin Duman ile meslektaşı Gökmen Baykara’nın kovaladığı otomobil sürücüsünün ehliyetsiz ve 18 yaşından küçük olduğu, sürücüsünün babasından aracı kaçırarak trafiğe çıktığı öğrenildi.

Polis motosikleti ile çarpışan tır sürücüsü V.G. ile kaçan araç içinde bulunan M.A.A (17), Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. polis tarafından yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Polisin takibine takılan otomobilin sahibi B.A. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis motosikleti ile çarpışan tır sürücüsü V.G, kaçan aracın sürücüsü M.A.A (17) ile araç içerisinde bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.