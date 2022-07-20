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Sultanbeyli’de otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Asayiş 20.07.2022, 19:53
Sultanbeyli’de otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından onları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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