Sultanbeyli’de otomobil otobüse arkadan çarptı: 1 yaralı

Sultanbeyli’de seyir halinde olan bir otomobil, otobüse arakadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsünün yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Skoda marka 34 RY 6515 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 34 DGL 300 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 34 RY 6515 plakalı aracın yolcu koltuğunda oturan İlter Öztürk araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan İlter Öztürk yaralanırken sürücü ve otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının iddialarına göre kırmızı ışıkta geçen 34 RY 6515 plakalı otomobil sürücüsü hemen önünde ilerleyen yolcu otobüsünü fark edemedi ve arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan İlter Öztürk’ü olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası sokakta trafik durma noktasına gelirken otomobil olay yerine sevk edilen çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.