Sultanbeyli’de okul önlerinde polisten sıkı denetim

Sultanbeyli’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde okulların önünde denetim yapıldı. Ekipler şüpheli yaya ve araçları durdurarak arama yaptı.

Sultanbeyli’de polis ekipleri tarafından okul önlerinde denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetime, Sultanbeyli Çocuk Şube Büro Ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yunus Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi. Denetim kapsamında okul önlerinde ve işlek noktalarda uygulama noktaları oluşturuldu. Noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüler denetlendi. Araçlar ve sürücüler didik didik aranarak herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol edildi.

Polis ekipleri okulların civarında bulunan mekanlarda da denetim gerçekleştirerek şüpheli gördüğü yayalara üst araması yaptı.

Denetime takılan vatandaşlardan Turgut Akbaş, "Neyi aradıklarını bilmiyorum ama iyi denetimdi. Denetimlerde bir sıkıntı yok. Denetim olması gerekiyor. Çocuk üzerine denetim olması da çok iyi, en azından çocuklarımızı kontrol altında olması açısından gayet iyi" diye konuştu.