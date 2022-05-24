Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Sultanbeyli’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikanın son hali havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın sünger deposunda çıkan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak bir süre soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu. Kontrol altına alınan fabrikanın son hali havadan dron ile görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan Ali Demir adlı vatandaş, "Mobilya fabrikasında çalışıyorum. Fabrikanın sünger deposunda yangın çıktı. Bizde hemen dışarı çıktık. Yangında ölen yaralanan kimse yok" dedi.