Sultanbeyli’de kayınpeder ile damadın silahlı kavgası kanlı bitti:1 ölü
SULTANBEYLİ’DE, İDDİAYA GÖRE, DAHA ÖNCE BIÇAKLA YARALADIĞI EŞİNİ EVE GERİ GETİRMEK İSTEYEN ŞAHIS, KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ. KIZINI VERMEK İSTEMEYEN KAYINPEDER İLE DAMAT ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI. SİLAHLI KAVGADA KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ HEDEFİ OLAN DAMAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Sultanbeyli’de, iddiaya göre, daha önce bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen şahıs, kayınpederinin evine gitti. Kızını vermek istemeyen kayınpeder ile damat arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada kurşunun isabet ettiği hedefi olan damat hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tartıştığı ve daha önceden bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen Kuzey Fırat A., kayınpederinin evine gitti. Kayınpeder Ayhan B. kızını geri göndermeyeceğini söyleyince Kuzey Fırat A. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahına davranan damat Kuzey Fırat, silahıyla birkaç el havaya ateş açtı. Kayınpeder Ayhan B. de kendi silahıyla ateş açarak karşılık verdi. Olayda kurşunun hedefi olan damat ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kuzey Fırat A. hastanede hayatını kaybederken kayınpeder Ayhan B. gözaltına alındı.
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