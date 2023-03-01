Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücüye para cezası

Sultanbeyli’de ihbar üzerine bir adrese giden itfaiye aracına ısrarla yol vermeyen araç sürücüsü hakkında 436 lira para cezası kesildi.

Sultanbeyli’de ihbar üzerine bir adrese giden itfaiye aracının önünde seyreden ticari araç sürücüsü, itfaiye aracının siren ve korna çalmasına rağmen ısrarla yol vermeyerek itfaiyenin gidişini engelledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sultanbeyli İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yol vermeyen aracın 27 Şubat 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Petrol Yolu Caddesi üzerinde seyreden araç olduğunu tespit etti. Aracın plakasından irtibatına ulaşılarak aracı o saatlerde kullanan sürücünün T.N. olduğunu belirlendi.

T. N. isimli şahıs hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek’ maddesi gereğince 436 lira cezai işlem uygulandı.