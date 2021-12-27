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Sultanbeyli’de feci kaza, 3 ağır yaralı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisi ile otomobil metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada otomobil içinde bulunan 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Asayiş 27.12.2021, 10:09
Sultanbeyli’de feci kaza, 3 ağır yaralı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisi ile otomobil metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada otomobil içinde bulunan 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah 08.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Hasan Tüyüz yönetimindeki 67 EU 821 plakalı kargo kamyoneti ile Furkan Akbulut yönetiminde olan 34 EGR 242 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan Furkan Akbulut ve Yasın Akbulut araç içinde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz’ün ise bacakları kırıldı.

Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuyu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaşlar olay yerine gelen ambulans ile Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, yol bakım ekipleri kazadan dolayı çevreye savrulan araç parçalarını topladı. Yolda kumlama çalışması yapan belediye ekipleri kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasın ardından yolda temizlik çalışması yaptı.

3 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonete çarpan otomobil metrelerce dönerek sürüklendi.

Olayın Görgü tanığı Ersan Güney,” Siyah araba buradan aşağıya hafif hızlı geliyor. Araba kayıyor bu arabaya vuruyor. Başka bir şey görmedim. Yaralıların durumu ağırdı. Otomobilde 2 kişi yaralıydı. Bu aracın şoförü ’de bacakları kırılmıştı “ dedi.

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