Sultanbeyli’de ev alev alev yandı, 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli’de 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Evde bulunan 12 yaşındaki engelli çocuk, yangında hayatını kaybetti. Yangına tanık olan bazı vatandaşlar ise çevrede bulunan bir binanın çatısına çıkarak yangını film izler gibi izledi. Yangının çıktığı ev ve itfaiyenin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın, Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Yeniyol Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki evde saat 17.15 sıralarında çıktı. Evden çevreye yayılan alev ve yoğun dumanı görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile binanın çatı katına ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan evin içine giren ekipler, 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor.

Yangının olduğu binaya yakın bir iş yerinin çatısına çıkan vatandaşlar ise yangını adeta film izler gibi izlediler, hatta cep telefonları ile canlı yayın yaparak yangını anbean yayınladılar.

Adem Özgen, “İşten çıktım eve gitmek isterken yol üzerinde dumanları gördüm. Buraya geldiğimde yangın alevli şekilde devam ediyordu. İçeride mahsur kalma olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Öte yandan alev alev yanan ev ve itfaiyenin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi.

(CGK-