Sultanbeyli’de düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda kamerada

Sultanbeyli’de, cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda bir maganda havaya ateş açtı. Otomobil içerisinden tabanca ile havaya ateş açan maganda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün Sultanbeyli’de cadde üzerinde ilerleyen bir düğün konvoyunda, otomobil sürücüsü araç içerisinden havaya ateş açtı. Magandanın o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile video kaydı aldı. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.