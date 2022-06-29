banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Sultanbeyli’de dere yatağına düşen köpeği gençler halatla kurtardı

Sultanbeyli’de bir dere yatağına düşen köpeği gençler halatla kurtardı. Yürekleri ısıtan anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.06.2022, 10:58
Sultanbeyli’de dere yatağına düşen köpeği gençler halatla kurtardı

Sultanbeyli’de bir dere yatağına düşen köpeği gençler halatla kurtardı. Yürekleri ısıtan anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli’de bulunan Uzundere deresi yatağına düşen bir köpek mahsur kaldı. Köpeği gören gençler, hemen harekete geçerek bir plan yaparak köpeği halatla kurtarmaya karar verdi. Gençlerden Ömer Faruk Akça dere yatağına indi ve köpeğin ön ayağına halat bağladı. Yukarıdaki gençler de halatı çekerek köpeği kurtardı. Yürekleri ısıtan anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu