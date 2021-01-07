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Sultanbeyli’de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adnan S. isimli bir kişi eşi Hatice S.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ailenin 15 yaşındaki çocuğu ise daireden polis merkezine kaçarak babasının saldırısından kurtuldu.
Asayiş 07.01.2021, 06:24
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Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adnan S. isimli bir kişi eşi Hatice S.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ailenin 15 yaşındaki çocuğu ise daireden polis merkezine kaçarak babasının saldırısından kurtuldu.Olay, Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Ersin Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Adnan isimli şahıs eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak kendini yaraladı. Şahsın oğlu ise babasının saldırısından kaçarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adnan S. ise hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan bir yaşlı kadın ise şoka girdi. Şoka giren kadını 112 sağlık ekipler hastaneye götürdü.
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