Son Dakika
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 10.12.2022, 15:24
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.