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Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Asayiş 10.12.2022, 15:24
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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