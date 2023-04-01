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Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın

Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın

Asayiş 01.04.2023, 17:41
Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın

Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın

İATANBUL (İHA) - Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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