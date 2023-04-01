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Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 01.04.2023, 17:40
Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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