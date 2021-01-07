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Sultanbeyli’de bıçaklı koca dehşeti

Sultanbeyli’de bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu evde rehin aldı. Çiftin 16 yaşındaki oğlu bulduğu fırsatta evden kaçarak durumu polise bildirdi. Şahıs ise evde karısını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara teşebbüs ederek kendisini yaraladı. Polis, evin kilitli kapılarını açamayınca itfaiye merdivenini kullanarak evin balkonundan içeri girdi.

Asayiş 07.01.2021, 10:42
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Sultanbeyli’de bıçaklı koca dehşeti

Sultanbeyli’de bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu evde rehin aldı. Çiftin 16 yaşındaki oğlu bulduğu fırsatta evden kaçarak durumu polise bildirdi. Şahıs ise evde karısını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara teşebbüs ederek kendisini yaraladı. Polis, evin kilitli kapılarını açamayınca itfaiye merdivenini kullanarak evin balkonundan içeri girdi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Adnan ve Hatice Soysal çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Adnan Soysal, karısı Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek bıçakla tehdit etmeye başladı. Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçtı ve polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler eve giremedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkondan eve girdi. İçeri giren polis, Adnan Soysal’ın önce karısı Hatice Soysal’ı bıçakladığını, ardından bileklerini keserek kendini yaraladığını belirledi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hatice Soysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Adnan Soysal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hatice Soysal’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı duyarak cinayetin işlendiği eve gelen Hatice Soysal’ın annesi fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadını sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gece saatlerinde yaşanan olaya tanık olan mahalle sakinlerinden Erhan Furkan Akgül, “Gece yatıyorduk, bir baktık polis sesi geliyor. Adam eşiyle kavga etmiş. Ondan sonra kesmiş. Sonra kendi bileklerini kesmiş galiba. Evi açmadı zaten. Biz balkondaydık, polislere küfür etti. Sonra polis bir şey söylemedi. Adamın kapısını açmasını beklediler. Açmadı. Kadın zaten içeride ölmüş. Çocuk önceki eşinden. Bir buçuk, iki yıldan beri burada kiracılar” dedi.

Olayı duyan başka bir mahalle sakini Hülya Kibar, “Sabah kalktığımda annemden duydum ben de. Adam karısını bir bıçaklamış herhalde. Sonradan da kendini öldürmeye çalışmış. Bildiğim o başka bir şey bilmiyorum” dedi.
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