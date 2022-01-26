Sultanbeyli’de annesini öldüren şizofren şahsın akrabaları konuştu

Sultanbeyli’de şizofren olduğu değerlendirilen bir şahıs, aynı evde yaşadığı annesinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Annesini öldüren şahsın amcası olayla ilgili olarak, “Sadece bir kere tedavi gördü. 1-2 ay yattı” dedi.

Sultanbeyli’de Fatih Mahallesinde saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda, şizofren olduğu iddia edilen Orhan Oruçgüney, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i bıçakla boğazını keserek öldürdü. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracına koyularak olay yerinden götürüldü. Olay sırasında Orhan Oruçgüney’in babasının işte olduğu, Oruçgüney’in daha önce de şizofreni nedeniyle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.

Annesini öldüren Orhan Oruçgüney’in amcası Muammer Oruçgüney, “Kendisinin ailevi olarak sorunu yoktu. Sadece bir kere tedavi gördü. 1-2 ay yattı. Bir sorun olmadı. Babası işe gittikten sonra komşusu aramış” dedi.

Oğlu tarafından öldürülen Gülbeyaz Oruçgüney’in amcası Lisan Aksu, “Psikolojik nedenlerden dolayı tedavi ediliyordu. Detaylı bilgi bilmiyoruz, olay bundan ibaret” dedi.