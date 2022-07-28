Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli’de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevler içerisinde yanan çatıyı gören vatandaşlar panik yaşadı.

Yangın, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Çatalpınar Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı binanın çatısı, girişte bulunan fırının bacasından dolayı çıkan yangınla alevlere teslim oldu. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan çatıyı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Fırın sahibi Süleyman Özer, ”Rüzgardan dolayı binanın çatısında bulunan tahta parçalarının üzerine kıvılcım geliyor. Net bir bilgimiz yok ama bundan şüpheleniyoruz. Yaralı ya da can kaybı yok” dedi.