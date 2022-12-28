Sultan Irmak cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir dairede 29 yaşındaki Sultan Irmak’ı öldürüp, olaya intihar süsü verdikleri öne sürülen 3 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde Sultan Irmak’ı (29) öldürüp, olaya intihar süsü verdikleri öne sürülen 3 sanık hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Berk T., Hacı Yakup K., Kadir Ç. ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşması görülen davada, mahkeme başkanı sanıkların beyanlarını dinledi.

"Ambulansı beklemeden evin kapısını açık bırakıp çıktık"

Silahın patlama sesiyle odaya koştuğunu belirten sanık Berk T., olaydan sonra ambulansı aradıklarını, ardından da kaçtıklarını söyleyerek, "Bayram sabahıydı. Bir önceki gün alışveriş yaptık. Evdeydik, alkol aldık. Sultan çocuklarını göremediği için sıkıntılıydı. Sultan’la 2020 yılının ortasında Kırşehir’de gazinoda tanıştık. Ankara’ya getirdim. Olay günü Sultan çok fazla uyuşturucu kullandı. ’İçme’ dedim. ’Sen bana karışamazsın’ dedi. Cam balkona doğru koştu. Hacı Yakup K., yetişerek Sultan’ı tuttu. Sonrasında ben lavaboya gittim. İçeriden silah sesi geldi. Ellerimi bile yıkamadan koşup odaya gittim. Sultan hareketsiz şekilde yatıyordu. 112’yi aradık, ambulansı beklemeden evin kapısını açık bırakıp çıktık" dedi.

"Sultan gitti, 5-6 dakika sonra pat diye ses geldi"

Olay öncesinde maktul Irmak’ın yatak odasına gittiğini söyleyen sanık Hacı Yakup K., "Sultan cam balkondan kendisini atmak istedi, biz tuttuk. Sonra ’Ben uyuyacağım’ dedi. Berk, ’Sultan otur, sohbet edelim’ dedi. Sultan gitti, 5-6 dakika sonra pat diye ses geldi. Kapı çarptı sandım. Berk bizi odaya çağırdı. ’Hiçbir yere dokunmayın’ dedi. Ambulansı arayıp evden çıktık" ifadelerine yer verdi.

Sanık Kadir Ç. ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Ben misafir olarak Kırşehir’den geldim. Beni yoldan aldılar, Berk’in evine gittik. Hacı Yakup’la oturuyorduk, içeriden ses geldi. Hacı Yakup’la göz göze geldik. Berk bizi odaya çağırdı. Ben odaya girmedim, cesedi odanın dışından gördüm. Sonra hızlıca evden çıktık."

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 16 Şubat 2023’e erteledi.

Sultan Irmak, 3 Mayıs’ta Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Irmak’ın yanında olayda kullanılan tabanca da bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, binanın güvenlik kamera kayıtlarından olay günü binadan hızla çıktıkları tespit edilen Berk T., Hacı Yakup K. ve Kadir Ç. gözaltına alınmıştı. Sultan Irmak’ın intihar ettiğini ileri süren 3 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.