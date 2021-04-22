Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amiraller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Montrö Bildirisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral savcılık karşısında ifade verdi. Alınan ifadeler sonrası ‘yurt dışına çıkmama’ kararı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amiraller hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren’in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı. Bu isimlerin tümüne adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.