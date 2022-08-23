Süleymanpaşa-Muratlı yolunda kaza: 3 yaralı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa-Muratlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Süleymanpaşa-Muratlı karayolu üzerinde ceza infaz kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre; Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine doğru seyir halindeki bir alüminyum firmasına ait şirket aracı, dönmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçtan toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve Süleymanpaşa Jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılardan 2’si ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, hafif yaralı 1 kişi ise tedaviyi reddetti.

Jandarma ekipleri yoldaki trafik akışını diğer şeritten verirken, çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.