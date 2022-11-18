Süleymaniye’deki gaz patlamasında bilanço artıyor: 15 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde gaz tankının patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e, yaralıların sayısının 12’ye yükseldiği açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patladığı kazada bilanço ağırlaşıyor. Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Diyar İbrahim, arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde son cesedin enkaz altından çıkarıldığı ve kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e, yaralı sayısının ise 12’ye yükseldiğini söyledi. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden İbrahim, hayatını kaybedenler ve yaralılardan 25’nin aynı ailende olduğunu belirtti. İbrahim, patlamanın kullanılan gaz tankındaki teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

Süleymaniye’de 3 gün yas ilan edildi

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir kazada hayatlarını kaybedenler için 3 günlük yas ilan ederken, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu duyurdu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit kazaya ilişkin acilen soruşturma başlatılmasını istedi.