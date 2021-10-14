banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
"Bu yılki asgari ücret 45 yıla bedel olacak"
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi

Süleymaniye’de iş yerinde korkutan yangın

Fatih Süleymaniye’de iki katlı ahşap binadaki iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Asayiş 14.10.2021, 15:48
Süleymaniye’de iş yerinde korkutan yangın

Fatih Süleymaniye’de iki katlı ahşap binadaki iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Süleymaniye Siyavuşpaşa Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. İş yeri olarak kullanılan binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altında alınırken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1