Şule Çet davasında sanık avukatına 2 yıl 6 ay hapis cezası

Şule Çet’in ölümüne ilişkin görülen davada sanık Çağatay Aksu’nun avukatı Levent Ekmen hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davanın karar duruşması 4 Aralık 2019 tarihinde görülmüş ve sanık Aksu’nun avukatlığını Ekmen üstlenmişti. Sanık Aksu ‘kasten öldürme’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

‘Avukatlık mesleğinin sınırları içinde hareket ettim’

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ekmen Şule Çet’in sağlık raporlarını, kullandığı ilaç, önceki tedavi bilgilerinin yer aldığı belgeleri ve üniversite transkriptini Çet’in çalıştığı yerden temin ettiğini beyan eden Ekmen, sunduğu bu belgelere normal yollardan yani yasa dışı olmayan bir şekilde ulaştığını söyledi. Avukatlık mesleğinin sınırları içerisinde hareket ettiğini savunan Ekmen mahkemeden beraat talebinde bulundu. Kararı açıklayan mahkeme, Ekmen hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.