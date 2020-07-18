Sular yükselince nehirde mahsur kalan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE PİKNİK YAPARKEN DİCLE NEHRİ'NDE SULARIN YÜKSELMESİYLE MAHSUR KALAN VE ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARINDA OLDUĞU 10 KİŞİLİK AİLE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI SU ALTI ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehrinde suların yükselmesiyle mahsur kalan 10 kişilik aile, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi civarından geçen Dicle Nehri kıyısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piknik yapan 10 kişi, baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yükselmesiyle karşı kıyıda mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesiyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, su botu ile karşı kıyıda 10 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyaya çıkarıp kurtardı.
Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti. Sabah saatlerinde suyun az olduğu fakat aniden suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldıkları öğrenildi.
Arama kurtarma ekipleri vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Halkımızdan önemle ricamız şudur, bir anlık serinleme adına kendi ailenizi çevrenizi acıya, gözyaşlarına boğmayın. Dicle Nehri her sene can almaktadır. Lütfen bilmediğimiz sulardan uzak duralım suyun olduğu bölgelerde piknik yapmayınız" dedi.
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