Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu

Selin vurduğu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sular altında kalan dairelerde çalışma yapan ekipler tarafından bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu. İçinde altın bileklik ve kolyeyle birlikte Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve değerli saatler olduğu tespit edilen çanta, Jandarma ve Kolluk Kuvvetlerine teslim edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü günde sular altında kalan dairelerde arama-kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

BİR ÇANTA DOLUSU ZİYNET EŞYASI BULUNDU

Taşan çay kenarında bulunan Yıldız Sitesi'nin, sular altında kalan zemin katında devam eden arama-kurtarma çalışmaları esnasında kime ait olduğu belli olmayan bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu. Binada çalışma yürüten Kastamonu Araç İtfaiye ekipleri tarafından bulunan ziynet dolu çanta, ilçede bulunan Afet Koordinasyon Merkezine götürülerek yetkililere teslim edildi.

JANDARMA VE KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM EDİLDİ

Sel sularının bastığı Yıldız sitesinde arama kurtarma faaliyetleri yürüten ve ziynet dolu çantayı yetkililere teslim eden Uğur Büyükyiğit, "Evin içindeki tahliye sırasında değerli eşyalar bulduk. Teslim etmek için aldım. Jandarma ve Kolluk Kuvvetlerine teslim edeceğim" dedi. İtfaiye eri Büyükyiğit, çantanın içerisinde altın bileklik ve kolyenin yanı sıra Cumhuriyet altını, çeyrek altın ile beraber değerli saatler olduğunu belirtti.