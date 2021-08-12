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Sulama kanalından su alırken kanala düştü

Şanlıurfa’da DSİ’ye ait sulama kanalından tarla için su tahliye etmek isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen genç çiftçi, hayatını kaybetti.

Asayiş 12.08.2021, 13:07
Sulama kanalından su alırken kanala düştü

Şanlıurfa’da DSİ’ye ait sulama kanalından tarla için su tahliye etmek isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen genç çiftçi, hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Ulukan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Hasan K., DSİ sulama kanalından ekin arazileri için tahliye su almak isterken, sulama borusunu kanala salladığı sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Hasan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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