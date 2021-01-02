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Sulama kanalından gelen 'imdat' sesi ekipleri harekete geçirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, 'imdat' sesinin geldiği boş sulama kanalında hareketsiz şekilde yatan genç kız gördü. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kanaldan çıkarılan genç kız, tedavi altına alındı.
Asayiş 02.01.2021, 16:55
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan boş sulama kanalında meydana gelen olayda, ekmek almaya çıkan vatandaşlar, sulama kanalının içerisinden 'imdat' sesinin geldiğini duydu. Sesin geldiği yere giden vatandaşlar, kanalın içerisinde hareketsiz şekilde yatan M.S.'yi (16) gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri 5 metrelik kanalın içerisinde bulunan M.S.'yi kurtararak, çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S., tedavi altına alındı.
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