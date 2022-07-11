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Sulama kanalında kimliksiz erkek cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Asayiş 11.07.2022, 17:29
Sulama kanalında kimliksiz erkek cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yerdelen Mahallesi’nde vatandaşlar sulama kanalında erkek cesedi fark edip polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkarttı.

Ekiplerin yaptığı incelemede ceset üzerinde kimlik bulunamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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