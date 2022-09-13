Muğla’nın Fethiye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çağrı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanaldan çıkartılan cesedin 78 yaşındaki Fettahna İlden’e ait olduğu belirlendi. Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahalle muhtarının annesi olduğu öğrenilen Fettahna İlden’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.