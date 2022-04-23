Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen araçta boğularak kaybolan 2 arkadaşın da cesedine ulaşıldı. Beş kişinin öldüğü sulama kanalında arama çalışmaları son buldu.

Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi’nde 06 DC 6939 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli’nin cesedine ulaşılmıştı. İki gündür Dalgıç Polisler tarafından süren arama çalışmalarında, boğularak kaybolan diğer iki kişinin de cesedine ulaşıldı. Bünyamin Nerede ve İlhan Damar’ın cesetleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morg önüne gelen yakınları, sinir krizleri geçirerek, gözyaşlarına boğuldu.