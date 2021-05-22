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Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.

Asayiş 22.05.2021, 14:06
Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Burak Berberkaya’nın (20) kullandığı 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. sürücü Berberkaya, kendi imkânı ile araçtan çıkmayı başarırken yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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