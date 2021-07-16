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Sulama kanalına uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Antalya’da bariyerleri aşarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Asayiş 16.07.2021, 16:08
Sulama kanalına uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
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Antalya’da bariyerleri aşarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi 4081 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanal yolunda Yukarı Pazarcı Mahallesi istikametine seyir halindeki Bülent Öztürk’ün kullandığı 07 DH 079 plakalı otomobil Manavgat Muzaffer Şule Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak kanala uçtu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, aracı kullandığı belirtilen Bülent Öztürk, araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.
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