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Sulama kanalına düşerek kaybolan Taha’nın cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Asayiş 08.09.2021, 10:42
Sulama kanalına düşerek kaybolan Taha’nın cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi’nde meydana geldi. Dün koyun otlattıkları sırada arkadaşıyla sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha Demirler’in cesedi, olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından su yüzeyinde görüldü. Bölgeye gelen dalgıç polis ekibi, Demirler’in cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemenin ardından Demirler’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Enes Kurt (8) ve Taha Demirler (9) için arama çalışması dün başlatılmış, bir süre sonra Kurt’un cesedine ulaşılmıştı. Bugün de Taha Demirler’in cesedine ulaşılarak, arama faaliyetleri son buldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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