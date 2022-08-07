Bursa’da serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Abdulkadir M. serinlemek için ayaklarını sulama kanalına soktu. Oturduğu noktada gevşeyen toprak kayınca suya düşen ve yüzme bilmeyen genç boğuldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra dalgıç polisine bilgi verdi. Dalgıç polis sulama kanalına girerek Abdülkadir M.’nin cansız bedenini çıkardı. Talihsiz gencin cansız bedeni ambulansla Kestel Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gencin yakınları hastaneye akın etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.