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Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 26.04.2021, 11:44
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Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Nefsidoğanlı (Kirni) mevkisinde meydana gelen olayda, oyun oynamak için sulama kanalına yaklaşan 8 yaşındaki Deniz Bedel, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğu 3 kilometre uzaklıkta buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
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