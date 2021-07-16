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Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Saatlerdir süren arama çalışmalarında ise ekipler bir bulguya rastlamadı.

Asayiş 16.07.2021, 23:42
Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Saatlerdir süren arama çalışmalarında ise ekipler bir bulguya rastlamadı.

Olay, Geyve ilçesi Bozören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ö.A.D. sulama kanalına düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. 10 personel, 4 araç ve 2 arama köpeği ile bölgeye gelen AFAD ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlattı. Şuana kadar herhangi bir bulguya rastlanmazken arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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