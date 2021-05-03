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Sulama kanalına devrilen motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 03.05.2021, 13:35
Sulama kanalına devrilen motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına devrilen motosiklet sürücü akıntıya kapılarak öldü.

Malik Armanç Şahin’in kullandığı motosiklet, Keberli Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Suya düşen Şahin, akıntıya kapıldı. Kazayı çevredekilerin uzun uğraşları sonrası sudan çıkarılan Şahin’in sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Şahin’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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