banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucunda sulama kenarı çevresine ekili halde 203 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerini kimin veya kimlerin ektiğine dair jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Asayiş 12.07.2021, 14:18
Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi
banner502

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucunda sulama kenarı çevresine ekili halde 203 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerini kimin veya kimlerin ektiğine dair jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi Nif çayı Baltaalan mevkisinde bugün saat 09.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri ile müşterek yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs veya şahısların tespiti çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner501