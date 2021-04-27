Sulama havuzunda boğulan çocuğu babası buldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde 8 yaşındaki bir çocuk, bir bağın bahçesindeki sulama havuzunda babası tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, işten gelen baba Turan Çakır, 3 çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki oğlu Burak Çakır’ın iftar sofrasında olmadığını fark edince çocuğun nerede olduğunu sordu. Evdekiler, çocuğun dedesinde olabileceğini düşündü. Ancak çocuğun dedesi Ramazan Çakır’da da olmadığı anlaşılınca, Turan Çakır çocuğun her zaman oynamaya gittiği sulama havuzunda koştu. Çocuğun ayakkabılarını suyun üstünde gören baba havuza girip çocuğunun cansız bedenini kucaklayıp çıkardı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenini Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürürken, Domaniç İlçe Jandarma Ekipleri de olay yerinde geniş önlemler aldı.

Çocuğun nasıl öldüğü ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra belli olacak.