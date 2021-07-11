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Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da sulama havuzuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 11.07.2021, 00:28
Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
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Samsun’da sulama havuzuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Avut Mahallesi Taşlıdere mevkisinde bulunan Hüseyin B.’ye ait tarlada bulunan sulama havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Mustafa Can Su komşu çocuklarla oyun oynarken sulama havuzuna düştü. Komşu çocukların olayı haber vermesi üzerine sudan çıkartılan Mustafa Can Su kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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